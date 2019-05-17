معلومات الجمهورية: الصورة ضبابية لجهة خفض العجز المقدر الذي سيتم إيراده بالموازنة

كشفت معلومات صحيفة "الجمهورية"، في سياق استئناف ​الحكومة​ اليوم مناقشة مشروع موازنة 2019، تمهيدًا لتحويلها إلى ​المجلس النيابي​، أنّ "الصورة لا تزال ضبابيّة سواء لجهة خفض ​العجز​ المقدّر الّذي سيتمّ إيراده في مشروع ​الموازنة​، أو لجهة المدّة الّتي قد تستغرقها النقاشات، في حال أصرّ وزير الخارجية ​جبران باسيل​ على مقترحاته الأخيرة، الّتي تشكّل في مضمونها مواد جديدة ومتشعّبة للنقاش، قد تحتاج إلى جلسات طويلة قبل أن يتمكّن الوزراء من بتّها واتّخاذ مواقف حيالها".

وأفادت المعلومات بأنّ "أرقام العجز لم تصل بعد إلى ما هو مطلوب، والمقدّر بحوالي 9 بالمئة".