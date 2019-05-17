نقولا نحاس: نحن في اول سنة من اصل 5 سنوات قادمة في موضوع تخفيض العجز بالموازمة

اشار النائب ​نقولا نحاس​ الى ان ما يحصل في موضوع ​الموازنة​ هو لجم حريق ​العجز المالي​، ونحن لم ندخل في الاصلاحات الاساسية، والاصلاح يكون في الهيكلية والانظمة والتحفيذات. اضاف "سيدر"، الذي لا اعتبره العجز الشافي، يطلب منا تخفيض العجز الى 5 بالمئة، ما يعني نحن بحاجة الى خطة لخمس سنوات، وما يحصل معالجات شكلية، بينما المطلوب اصلاحات جذرية.

واكد نحاس في حديث اذاعي، ان هذه السنة هي اول سنة من اصل 5 سنوات قادمة في موضوع تخفيض العجز، والواقعية تقول ان هذه الحكومة لم تستوعب جدا ان الوصول الى 5 بالمئة عجز عبر طريق اخر.

ولفت نحاس الى ان هناك جهد كبير في موضوع التوظيف العشوائي، وهناك ادارات لم تقدم ارقام الموظفين، ونحن سنعلن عن الادارات التي لم تتعاون. ولفت الى انه سيكون هناك توصية من ​لجنة المال والموازنة​ في هذا الخصوص.