فيديو: يونس الميموني
احتفلت أسرة الأمن الوطني بطنجة، بالذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بحضور والي الأمن محمد أوعلا أوحتيت، وعدد من المسؤولين وفعاليات المجتمع المدني.
واستعرض والي الأمن، حصيلة تدخلات المصالح الأمنية في سنة 2018، قبل أن ينتقل إلى الاستدلال بمجموعة من المعطيات من بينها حجز 34 طن من مخدر الشيرا، و10 كيلوغرامات من الكوكايين.
وكشف أوعلا، أن المصالح الأمنية تتواصل بشكل إيجابي ومستمر، مع ما تكتبه الصحافة، مؤكدا أن ذكرى تأسيس المديرية العامة هي مناسبة تتطلب وقفة تأمل، لاستحضار الإنجازات، وما ينتظر مصالح الشرطة من مهام أمنية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الأمن اليوم مطالب بحماية ممتلكات وحرية المواطنين والتصدي لكل من سولت له نفسه المساس بحق الغير.
كانت هذه تفاصيل خبر والي أمن طنجة يشيد بالدور الإيجابي للصحافة: نتفاعل مع ما تكتبه من أحداث -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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