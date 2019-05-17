حالة الطقس: حار صباحا ولطيف بعد الظهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، صافيا، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم.
وفي ساعات بعد الظهر يتوقع أن تدخل المنطقة رياح باردة ورطبة، بدءا من السهل الساحلي وحتى المناطق الداخلية من البلاد، ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا في ساعات الليل.
أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 35 – 15، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 19، صفد 32 – 14، طبرية 40 – 21، الناصرة 35 – 17، حيفا 34 – 19، يافا 32 – 19، القدس المحتلة 34 – 15، عسقلان 32 – 19، عين جدي (البحر الميت) 42 – 25، بئر السبع 38 – 18، أم رشرش (إيلات) 41 – 26.
ويوم غد، السبت، فمن المتوقع أن يكون الطقس لطيفا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم، كما ترتفع نسبة الرطوبة.
ويوم الأحد لا يتوقع أن يطرأ تغيير يذكر في درجات الحرارة، ويبقى الجو لطيفا، بينما يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الإثنين.
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