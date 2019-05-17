10 قتلى بحادث إنهيار داخل مبنى في شنغهاي

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الجمعة أن حصيلة القتلى الناجمة عن حادث وقع في مبنى بمدينة شنغهاي الصينية، ارتفعت إلى عشرة أشخاص.

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وانهار سقف مبنى قيد التجديد في وسط شنغهاي يوم الخميس ، مما أدى إلى حصار أكثر من 20 عاملا داخله، وفقا لوزارة إدارة الطوارئ في الصين. وتم الإبلاغ في البداية عن مقتل خمسة أشخاص.

وذكر تلفزيون الصين الرسمي (سي سي تي في) أن مهمة الإنقاذ انتهت الساعة 0145 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (1745 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش)، وخلالها عثر رجال الإنقاذ على 15 شخصا، بينهم 10 جثث.

وقالت السلطات في البداية إن المبنى عبارة عن توكيل لشركة مرسيدس بنز لكنها أشارت لاحقا إلى أنه مصنع.وشارك أكثر من 150 رجل إطفاء و 24 سيارة إطفاء في عمليات الإنقاذ.