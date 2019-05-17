مقتل أربعة جنود ماليين بأيدي عناصر يُشتبه بأنهم "جهاديون"

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باماكو: قُتل أربعة جنود ماليين الخميس بأيدي عناصر يُشتبه في أنهم جهاديون في منطقة موتبي بوسط مالي، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة.

وقال الجيش المالي في بيان إن الهجوم حصل في منتصف النهار في منطقة ديافارابي، واصفاً إياه بأنه "كمين".

من جهته أشار أحد النواب في ديافارابي إلى أنّ جنودًا كانوا يُسيّرون دوريّةً على بعد 14 كلم من ديافارابي هم من قاتلوا الجهاديين. وأضاف لوكالة فرانس برس "المهاجمون أخذوا أسلحة ثقيلة".

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وسيطرت على شمال مالي في آذار/مارس 2012 جماعات إسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد طرد قسم كبير منها بفضل تدخل عسكري دولي أطلق في 2013 بمبادرة من فرنسا، ولا يزال مستمرا.

ومنذ 2015 امتدت هجمات الإسلاميين إلى وسط مالي وجنوبها وحتى إلى دول الجوار خصوصا بوركينا فاسو والنيجر.

وتضاف هذه الهجمات إلى نزاعات داخلية أوقعت أكثر من 500 قتيل في صفوف المدنيين في وسط مالي في 2018 بحسب الأمم المتحدة.