دعت منظمة "العفو الدولية"، الحكومة الإسرائيلية إلى "ضمان أنّ مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيليّة الّتي ارتبط برنامجها للتجسّس باختراق تطبيق "واتساب" واستهداف جماعات معنيّة بحقوق الإنسان، ستحاسب على طريقة استخدام برنامجها". وقدّمت طلبًا لإسرائيل لـ"إلغاء ترخيص التصدير الخاص بالمجموعة".
وأوضحت المنظمة في تصريح وكالة "رويترز"، أنّ "الأمر يرجع إلى الحكومة في اتخاذ موقف أشدّ من تراخيص التصدير الّتي تسبّبت في انتهاكات لحقوق الإنسان".
وكانت قد أعلنت "واتساب"، وهي وحدة تابعة لشركة "فيسبوك"، أنّ "انتهاكًا أمنيًّا لتطبيقها للمحادثات، ربّما استهدف جماعات معنية بحقوق الإنسان".
كانت هذه تفاصيل خبر "العفو الدولية": على إسرائيل أن تتخذ إجراءات ضد مؤسسة مرتبطة باختراق واتساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.