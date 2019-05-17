"العفو الدولية": على إسرائيل أن تتخذ إجراءات ضد مؤسسة مرتبطة باختراق واتساب

دعت منظمة "العفو الدولية"، ​الحكومة الإسرائيلية​ إلى "ضمان أنّ مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيليّة الّتي ارتبط برنامجها للتجسّس باختراق تطبيق "​واتساب​" واستهداف جماعات معنيّة بحقوق الإنسان، ستحاسب على طريقة استخدام برنامجها". وقدّمت طلبًا لإسرائيل لـ"إلغاء ترخيص التصدير الخاص بالمجموعة".

وأوضحت المنظمة في تصريح وكالة "رويترز"، أنّ "الأمر يرجع إلى الحكومة في اتخاذ موقف أشدّ من تراخيص التصدير الّتي تسبّبت في انتهاكات لحقوق الإنسان".

وكانت قد أعلنت "واتساب"، وهي وحدة تابعة لشركة "​فيسبوك​"، أنّ "انتهاكًا أمنيًّا لتطبيقها للمحادثات، ربّما استهدف جماعات معنية بحقوق الإنسان".