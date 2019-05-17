أكّد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أنّ "تراجع مستوى العنف في أفغانستان من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية وروسيا".
وأوضح في حديث تلفزيوني، "أنّنا نعمل حاليًّا في أفغانستان ونحاول تحقيق مصالحة، وهناك تهديدات إرهابيّة تنطلق من هذه المنطقة، وهناك تهديدات إرهابية بالمستوى على الولايات المتحدة قد تنبع من هناك. وهنا العامل المشترك، إذا استطعنا الحدّ من العنف هناك، يمكن لبلادنا الاستفادة من هذا الصدد".
وتعاني أفغانستان من صدامات مسلّحة متكرّرة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان، في وقت يقوم فيه تنظيم داعش بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: تراجع مستوى العنف في أفغانستان من مصلحة أميركا وروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.