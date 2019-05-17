ترامب خفّض الرسوم الجمركية على المنتجات التركية من الصلب بمقدار النصف

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في رسالة إلى الكونغرس الأميركي، "أنّني قرّرت استنادًا إلى مستوى التنمية الاقتصادية في ​تركيا​، إلغاء اعتبار تركيا بلدًا ناميًا من 17 أيار"، وبالتالي إلغاء مزايا تجارية تفاضلية تستفيد منها تركيا بموجب برنامج لدعم الدول النامية.

وفي سياق متّصل، أعلن ​البيت الأبيض​ "خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات التركية من الصلب والألومنيوم من 50 إلى 25 بالمئة".

وكان قد أكّد مكتب ممثّل التجارة الأميركية في آذار الماضي، أنّ "ترامب طلب إلغاء الإمتيازات الممنوحة للهند وتركيا كدولتين ناميتين تستفيدان من برنامج نظام الأفضليات المعمّم الّذي يسهّل دخول صادراتهما إلى السوق الأميركية"، مؤكّدًا أنّ "سبب هذا القرار هو أنّ هاتين الدولتين قد خرجتا عن نطاق المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج".