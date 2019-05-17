مقتل أربعة جنود ماليين بأيدي عناصر يُشتبه بأنهم "جهاديون"

قُتل أربعة جنود ماليين على أيدي عناصر يُشتبه في أنّهم "جهاديون" في منطقة موتبي بوسط مالي.

من جهته، لفت أحد النواب في منطقة ديافارابي، لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "جنودًا كانوا يُسيّرون دوريّةً على بعد 14 كلم من ديافارابي هم من قاتلوا "الجهاديين"، مبيّنًا أنّ "المهاجمين أخذوا أسلحة ثقيلة".

وقد سيطرت على شمال مالي في آذار عام 2012 جماعات مرتبطة بـ"​تنظيم القاعدة​". وقد طُرد قسم كبير منها بفضل تدخّل عسكري دولي أطلق في سنة 2013 بمبادرة من ​فرنسا​، ولا يزال مستمرًّا.