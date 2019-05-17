وزير خارجية كوبا: مستعدون للمشاركة بمبادرات تُعزز الحوار مع حكومة فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الكوبية برونو رودريغيز في بيان، إثر لقائه وزيرة ​الخارجية الكندية​ ​كريستيا فريلاند​ في ​هافانا​، أنّ "كوبا تؤكّد استعدادها للمشاركة في مبادرات تُعزّز الحوار مع حكومة فنزويلا، على أساس احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي".

وأكّد في بيان، "رفض هافانا استخدام أو التهديد باستخدام القوّة، أو تطبيق ​عقوبات​ اقتصادية قسرية أحاديّة لها عواقب إنسانية".

حسب البيان.

وكانت قد زادت الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الماضية العقوبات المالية على مسؤولين في حكومة الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، حليف كوبا التاريخي، لمحاولة دفعه إلى ترك السلطة، من دون أن تستبعد أيضًا خيار التدخّل العسكري.