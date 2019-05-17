ذكر موقع تابع لوزارة الدفاع اليمنية أنّ "قوات الجيش الوطني نجحت في إفشال محاولة تسلّل لعناصر حركة "أنصار الله" (الحوثيين) صوب مواقع قوات الجيش شرقي محافظة الحديدة غربي اليمن".
وركّز على أنّ "أنصار الله" تشنّ بشكل مستمرّ هجمات قتاليّة على مواقع قوات الجيش الوطني اليمني في أماكن متفرقة من الحديدة، تنتهي بالفشل، وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد".
وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة، يوم أمس، أنّ "اجتماعات بنّاءة لجهات النزاع في اليمن عُقدت في عمان من 14 إلى 16 أيار الحالي، وتركّزت حول إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر"، بعد موافقة حركة "أنصار الله" (الحوثيين) على الانسحاب من هذه المنشآت.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ستة عناصر من "أنصار الله" في محاولة تسلل شرق مدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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