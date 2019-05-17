الغارديان: إيران تطلب من ميليشيات الاستعداد لخوض حرب بالوكالة بالشرق الأوسط

أشارت صحيفة "الغارديان" في تقرير عن الملف ال​إيران​ي بعنوان "إيران تطلب من ميليشيات الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في ​الشرق الأوسط​"، إلى انها علمت من مصادر استخباراتية أن قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني، ​قاسم سليماني​، التقى قادة الميليشيات الخاضعة لنفوذ ​طهران​ خلال زيارته الأخيرة للعراق قبل نحو 3 أسابيع وأخبرهم "بالاستعداد لخوض الحرب بالوكالة" على خلفية التصعيد الأميركي ضد طهران.

ولفتت إلى أن أحد المصادر قال "إنه بالرغم من أن سليماني اعتاد لقاء قادة الميليشيات بشكل مستمر منذ 5 سنوات إلا أن هذا اللقاء الأخير كان مختلفا جدا، لقد كان الأمر أكبر بكثير من مجرد دعوة إلى إشهار السلاح".

وأوضحت الصحيفة أن ​الإدارة الأميركية​ قامت بإجلاء موظفيها من بغداد وإربيل إثر وصول هذه المعلومات إلى ​السفارة الأميركية​ في بغداد، كما رفعت مستوى التأهب في القواعد العسكرية في العراق وفي مواقع مختلفة في منطقة الخليج بعد أن شعرت أن مصالحها فيها قد تكون عُرضة للخطر. وأضافت ان "قادة ميليشيات عدة تعمل تحت مظلة ​الحشد الشعبي​ حضرت الاجتماع الذي دعى إليه سليماني، حسب المصادر الاستخباراتية التي قالت إن أحد المسؤولين البارزين التقى مسؤولا غربيا وعبر له عن قلقه مما جرى".

ورأت ان "فكرة أن إيران خرجت من المعارك مع ​تنظيم داعش​ أكثر جرأة سيطرت على الحوارات الأخيرة بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وكبار الصقور في إدارته أمثال ​جون بولتون​ مستشار الأمن القومي و​مايك بومبيو​ وزير الخارجية وهما من ركائز التصعيد ضد إيران".