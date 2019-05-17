المرصد الإسرائيلي بالجولان يطلق نيران كثيفة على أهداف مجهولة فجرا

اطلق الجنود ال​إسرائيل​يون المتمركزون بالمرصد الإسرائيلي الشرقي ب​جبل الشيخ​ النيران على أهداف مجهولة عند الساعة الثانية وخمس دقائق من صباح اليوم الجمعة. وذكرت "سبوتنيك" إن أهالي القرى السورية الواقعة على تخوم ​الجولان​ المحتل استيقظوا عند الساعة الثانية وخمس دقائق من صباح اليوم الجمعة على أصوات إطلاق نار كثيف، ليتبين أن مصدر الإطلاق هو الرشاشات الإسرائيلية في المرصد، موضحة أن عملية إطلاق النيران هذه تعد حادثة غريبة، إذ اعتادت ​القوات الإسرائيلية​ إطلاق القنابل المضيئة عند شكلها بأي تحركات في المنطقة الفاصلة بين المرصدين الشرقي والغربي في جبل الشيخ.

وأوضحت "سبوتنيك" أن القوات الإسرائيلية بادرت هذه المرة بفتح نيران رشاشاتها بكثافة لأكثر من خمس دقائق، وتمشيط المنطقة قبل أن تطلق عددا كبيرا من القنابل المضيئة.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصادر محلية قولها إن الوادي الممتد بين المرصدين المذكورين تعيش فيه "خنازير برية" تتسبب حركتها عادة بإطلاق الجنود الإسرائيليين للقنابل المضيئة، "ولكنها المرة الأولى التي يبادر فيها الجنود الإسرائيليون لإطلاق النار قبل إطلاق القنابل المضيئة، ما يوحي بأنهم شكوا بوجود عملية تسلل أو اختراق باتجاه أراضي الجولان السوري التي تحتلها إسرائيل.