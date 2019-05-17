وهاب:على العرب أن يدركوا بأن خطرأردوغان لا يقل عن خطر إسرائيل عليهم

رأى رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "غريب أمر هذا الدجال الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ نقلت مخابراته المقاتلين و​السلاح​ من ​ليبيا​ الى ​سوريا​ لتدميرها خلال السنوات الماضية واليوم يقوم بنقل مقاتلين من سوريا و​تركيا​ الى ​طرابلس الغرب​ للحفاظ عليها واحة للإرهاب على العرب أن يدركوا بأن خطره لا يقل عن خطر ​إسرائيل​ عليهم".

وكان أردوغان قد أشار إلى ان "ليبيا باتت تشكل مسرحا لسيناريوهات مظلمة تستهدف أمن المنطقة.. من جهة، هناك حكومة تتلقى شرعيتها من الشعب، ومن جهة أخرى يوجد ديكتاتور مدعوم من أوروبا وبعض الدول العربية". ووأضاف: "تركيا ستقف بقوة إلى جانب أشقائها الليبيين كما فعلت في السابق، وستستنفر كل إمكاناتها لإفشال مساعي تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة".