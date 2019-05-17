الخليل: لا يمكن إعطاء حكم نهائي على الموازنة الآن وبري يريد إلغاء الطائفية السياسية

أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل أنّ "ما حُكي في الأساسي بالنسبة إلى موضوع التخفيضات هو أن نبدأ بعمليّات تخفيضات داخليّة في كلّ الوزارات بين 10 و20 بالمئة"، لافتًا إلى أنّه "لا يمكن أن نعطي حكمًا نهائيًّا عن الموازنة حتّى الآن، لأنّها لم تصدر بعد عن الحكومة ووصلت إلى مجلس النواب، فما نسمعه ليس سوى تخمينات وتصوّرات".
وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري منحاز غلى الوطن أكثر منه إلى الطائفة، وقد تبيّن في الانتخابات النيابية الأخيرة أنّ الصوت التفضيلي هو صوت مذهبي، فتّت العائلات اللبنانية". وأكّد أنّ " ما يريد بري فعله هو الذهاب خطوة إلى الأمام نحو إلغاء الطائفية السياسية، ليكون لبنان دائرة واحدة؛ فيكون هناك تقارب بين الطوائف لتتشارك القوى السياسيّة والطائفيّة مع بعضها بانتخاب النواب الـ134 (مع إضافة 6 نواب للمغتربين)".
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