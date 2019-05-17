الخليل: لا يمكن إعطاء حكم نهائي على الموازنة الآن وبري يريد إلغاء الطائفية السياسية

أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ أنّ "ما حُكي في الأساسي بالنسبة إلى موضوع التخفيضات هو أن نبدأ بعمليّات تخفيضات داخليّة في كلّ الوزارات بين 10 و20 بالمئة"، لافتًا إلى أنّه "لا يمكن أن نعطي حكمًا نهائيًّا عن ​الموازنة​ حتّى الآن، لأنّها لم تصدر بعد عن الحكومة ووصلت إلى ​مجلس النواب​، فما نسمعه ليس سوى تخمينات وتصوّرات".

وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ منحاز غلى الوطن أكثر منه إلى الطائفة، وقد تبيّن في ​الانتخابات النيابية​ الأخيرة أنّ الصوت التفضيلي هو صوت مذهبي، فتّت العائلات ال​لبنان​ية". وأكّد أنّ " ما يريد بري فعله هو الذهاب خطوة إلى الأمام نحو إلغاء ​الطائفية السياسية​، ليكون لبنان دائرة واحدة؛ فيكون هناك تقارب بين الطوائف لتتشارك القوى السياسيّة والطائفيّة مع بعضها بانتخاب النواب الـ134 (مع إضافة 6 نواب للمغتربين)".