اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى الى ان موضوع الانتهاء من الموازنة سيكون في الايام المقبلة في مجلس الوزراء قبل تحويلها الى مجلس النواب، واعتبر ان اسوأ الامور الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية، ونحن بعد شهر ايار بحاجة الى قانون جديد للصرف وفق القاعدة الاثني عشرية مع ما يحمله من تفلت لضوابط الانفاق.
واكد موسى في حديث اذاعي، ان الدولة اليوم مطالبة بتخفيف العجز كما ان هناك موضوع "سيدر" والامور لا تتحمل المراوحة واكمال الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية. ولفت الى ان الوضع الاقتصادي يحتم ان يكون هناك موازنة فيها تخفيض للعجز، وكنا نتمنى لو اقرت الامور بشكل ابكر من اجل وضعية اصلاحية افضل، ونامل ان لا يغلب التقشف على الاصلاح، ونحن بإنتظار كيف ستخرج الموازنة من مجلس الوزراء كي نعطي الراي بها في المجلس النيابي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميشال موسى امل ان لا يغلب التقشف على الاصلاح في مشروع الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.