حاصباني: ورقة باسيل هي مجموعة نقاط ولا يجوز خفض العجز فقط بل أيضا رفع الواردا

ركّز نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ على أنّ "ورقة وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ المُلحقة بمشروع ​الموازنة​ هي مجموعة أفكار ونقاط، وليست ورقة عمل محدّدة بأرقام ودراسات"، موضحًا أنّ "الورقة هي نوع من ملخّص للكثير ممّا تمّ مناقشته في الجلسات الحكومية السابقة، وبعض الأمور الّتي لا تدخل في الموازنة، لكنّها أفكار عامّة للعمل عليها في الحكومة".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّه "تمّ نقاش عدد من هذه الأفكار، منها ما أقرّ ومنها ما رحّل أو لم يجد طريقه إلى الإقرار"، مؤكّدًا أنّه "ليس بالضرورة أنّ يدخل كلّ ما يجري تقديمه في مشروع الموازنة". وأعرب عن أمله في أن "ندخل اليوم في نقاش جدّي بالأرقام المعدّلة والنصوص المصحّحة بعد أسبوعين من النقاش".

وذكر حاصباني "أنّه طرح 3 أو 4 أفكار حول زيادة الواردات، فأنا أعتبر أنّه لا يجوز أن نخفّض العجز فحسب، بل يجب رفع الواردات"، مشدّدًا على أنّ "الموازنة ليست فقط خفضًا للإنفاق، بل هناك إصلاحات يجب اتّخاذها". ونوّه إلى "أنّنا إذا استمرّينا بمناقشة الإقتراحات والأوراق كورقة باسيل، فسيطول النقاش إلى الأسبوع المقبل".