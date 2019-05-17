وزارة الخارجية: تحرير المواطن أشرف شور المختطف في أبيدجيان

أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ عن تحرير المواطن أشرف رضا شور، الذي تم اختطافه منذ يومين في احدى ضواحي مدينة ابيدجيان في ​ساحل العاج​.

وشكرت الوزارة "كل من ساهم في تحرير السيد شور، لا سيما السلطات القضائية والأمنية في دولة ساحل العاج، والجالية اللبنانية، وتنوه بدور ​السفارة اللبنانية​ التي تابعت بعناية القضية، كما تهنىء عائلته بعودته سالما".

وكان قد أقدم أفراد عصابة في منطقة أبوبو بأبيدجان​، على مهاجمة متجر الشاب اللبناني، وأرغموه على الصعود إلى سيارته بعد ما أطلقوا النار في الهواء وتوجّهوا به إلى جهة مجولة.