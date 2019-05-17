وزارة الخارجية: تحرير المواطن أشرف شور المختطف في أبيدجيان

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن تحرير المواطن أشرف رضا شور، الذي تم اختطافه منذ يومين في احدى ضواحي مدينة ابيدجيان في ساحل العاج.
وشكرت الوزارة "كل من ساهم في تحرير السيد شور، لا سيما السلطات القضائية والأمنية في دولة ساحل العاج، والجالية اللبنانية، وتنوه بدور السفارة اللبنانية التي تابعت بعناية القضية، كما تهنىء عائلته بعودته سالما".
وكان قد أقدم أفراد عصابة في منطقة أبوبو بأبيدجان، على مهاجمة متجر الشاب اللبناني، وأرغموه على الصعود إلى سيارته بعد ما أطلقوا النار في الهواء وتوجّهوا به إلى جهة مجولة.
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