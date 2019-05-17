738 أتوبيسًا.. حملة نظافة لأسطول النقل العام بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت هيئة النقل العام في الإسكندرية، أمس الخميس، حملة نظافة وغسيل لأسطولها من الأتوبيسات، والذي يضم نحو 738 أتوبيسًا؛ لاستعادة المظهر الحضاري وراحة الركاب.

وقال محمد زكريا، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن الحملة بدأت بجراجات النقل العام بمنطقتي وسط ومحرم بك، موضحا أنها تشمل جراجات شرق وغرب.

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وفي سياق متصل، أشار زكريا، لمصراوي، إلى استمرار أعمال رفع كفاءة ودهان جميع محطات الترام، بالإضافة إلى مراجعة أعمال صيانة الشبكة المغذية للترام ولافتات خطوط السير.

وأجرى رئيس هيئة النقل العام، أمس، جولة ميدانية بميدان محطة مصر كورنيش الإسكندرية، لمتابعة انتظام حركة الأتوبيسات وفقا لخطة شهر رمضان الكريم.

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