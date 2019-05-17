لأول مرة.. مسلمة من أصل فلسطيني تترأس الكونجرس

ترأست مسلمة جلسة مجلس النواب الأمريكي، التي عقدت، أمس الأربعاء، للمرة الأولى في تاريخ الكونغرس.

وقادت، أمس الأربعاء، النائبة الديمقراطية عن ولاية ميتشيغان، رشيدة طليب، اجتماع مجلس النواب الأمريكي، لتصبح بذلك أول امرأة مسلمة تقود المجلس.

وقالت طليب، أمس، في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “ترأست مجلس النواب الأمريكي اليوم، ليس سيئاً بالنسبة لفتاة من ديترويت لم تكن تتحدث الإنجليزية عندما بدأت الدراسة، والأولى في عائلتي، التي أنهت دراستها الثانوية، والعليا”.

وأضافت: “كانت لحظة فخر، وغرقت في أكثر من ذلك بقليل، وأنا أعمل في الكونغرس”.