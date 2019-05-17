الإمارات: مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة وتكتم على التفاصيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحطمت طائرة صغيرة تشارك في أعمال بمدرج مطار دبي الدولي، مساء أمس الخميس، ما أدى إلى مصرع أربعة أشخاص، وتوقف المرور المطار، دون أن تقدم السلطات سبب تحطم الطائرة.

وعلم أن الطائرة من طراز "دياموند دي إيه 62" ورقم الذيل ينتمي إلى شركة "فلايت كاليبريشن سيرفيسز" المحدودة ومقرها في شورهام بإنجلترا.

وقالت هيئة الطيران المدني في الإمارات إن الأربعة الذين كانوا على متنها وهم ثلاثة من بريطانيا وواحد من جنوب أفريقيا لقوا مصارعهم في تحطم الطائرة.

وأضافت أن التحطم وقع على بعد خمسة كيلومترات جنوب المطار، دون أن تتطرق إلى تفاصيل.

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وقال المطار إنه أوقف الرحلات من الساعة 7:36 مساء إلى الساعة 8:22 مساء بالتوقيت المحلي بسبب التحطم.

وكانت قد أعلنت شركة "فلايت كالبريشن سيرفيسز" في تشرين الثاني/ نوفمبر أنها وقعت عقدا مع مطار دبي الدولي للقيام بأعمال منارات المساعدة الملاحية المحيطة بالمطار التي تساعد الطيارين في معرفة مكان المدارج وكيفية الهبوط عليها.

وقال مطار دبي الدولي في وقت لاحق لـ"أسوشيتدبرس" في بيان إن الطائرة "كان يتم استخدامها لمعايرة نظم الاقتراب" في المطار.

ورفض موظف في شركة "فلاين كالبريشن سيرفيسز" التي لها طائرتان من نفس النوع في الإمارات، أن يعلق مساء الخميس.