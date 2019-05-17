النمسا تمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية

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الحجاب - صورة أرشيفية

أقر مجلس النواب النمساوي مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني، يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية. وقال الناطق باسم حزب اليمين المتطرف لشؤون التعليم، وندلين مولزر، حسبما أفاد "راديو سوا" الأمريكي، اليوم الخميس، إن مشروع القانون يمثل "إشارة ضد الإسلام السياسي"، في حين أكد النائب رودولف تاشنر المنتمي إلى حزب المحافظين أن النص ضروري لحماية الفتيات من الاستعباد. وأوضحت الحكومة أن الحظر لا يشمل العمامة التي يضعها الرجال على رؤوسهم ولا القلنسوة التي يعتمرها الرجال اليهود.

من جهتها، اعتبرت منظمة المسلمين النمساويين "آي جي جي أو" أن مشروع القانون "مُخزٍ". ولحماية نفسها من اتهامات التمييز العنصري ضمنت الحكومة مشروع القانون عبارة تنص على أن الحظر يشمل كل لباس ذي تأثير أيديولوجي أو ديني يغطي الرأس من دون أي ذكر للحجاب. وصوّت نواب المعارضة جميعا تقريبا ضد مشروع القانون، واتهم