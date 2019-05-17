جاهزون 24 ساعة .. المتحدث العسكري يؤكد استعداد القوات البحرية لحماية المصالح الاقتصادية في البحر المتوسط

محمد إبراهيم



قال العقيد أ.ح تامر الرفاعي ، المتحدث العسكري ، إن القوات البحرية جاهزة على مدار 24 ساعة لتنفيذ مهامها المخططة لحماية وتأمين كافة السواحل المصرية وجميع الأهداف الاقتصادية وحماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية فى البحرين المتوسط والأحمر، ومكافحة أى أعمال تسلل أو

تهريب عبر السواحل المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، أن مشروعات التطوير تحتاج إلى قوات تؤمّنها ضد أى أعمال عدائية تحاول أن تعرقل مسار الدولة فى التنمية، وتزامنًا مع ذلك فإن القوات المسلحة نفذت عددًا من...