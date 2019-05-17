العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم

تبدأ شركة العاصمة الإدارية، في تنظيم أطول مائدة إفطار في العالم بطول 3 آلاف متر، وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مشارك في وجود ممثلين من موسوعة جينيس.

وقال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الادارية، إنه سيتم تنظيم هذا الحدث الضخم يوم السبت الأول من يونيو القادم ويشمل تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم احياء ومعالم العاصمة الإدارية، بغرض تعريف المواطن المصري بأحد اضخم المشروعات العمرانية في العالم يلي ذلك الجلوس علي مائدة

الإفطار الجماعي، ثم بدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة في قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين...