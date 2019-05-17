إطلاق سراح 4 محتجزين في ليبيا بجهود إماراتية وبالتنسيق مع الجيش الليبي

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ​الإمارات​ية أنّ "ثلاثة محتجزين يحملون الجنسية ​الفيليبين​ية ورابع كوري جنوبي، تمّ احتجازهم العام الماضي على يد جماعات مسلّحة أثناء عملهم كمهندسين مدنيّين في محطة لتحلية المياه غرب ​ليبيا​"، لافتةً إلى أنّ "تلبيةً لطلب المساعدة الّذي تقدّمت به دولتي الفيليبين و​كوريا الجنوبية​، قامت دولة الإمارات بالتواصل مع الجيش الوطني الليبي، للعمل على اطلاق سراحهم وضمان أمنهم وسلامتهم".

وأوضحت في بيان، أنّ "نتيجةً للتعاون والتنسيق المثمر بين الإمارات والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، تواصلت جهود البحث عن المحتجزين والعثور عليهم، حيث تمّ استعادتهم سالمين، ويجري العمل على إعادتهم لبلادهم".