وصول طائرة صينية ثالثة تحمل مساعدات إنسانية إلى فنزويلا

أعلنت الحكومة الفنزويلية أنّ "طائرة مساعدات إنسانيّة ثالثة تحمل 64 طنًّا من ​الأدوية​ والمستلزمات الطبّية الأخرى، وصلت إلى ​فنزويلا​ آتيةً من ​الصين​".

وبيّنت أنّ "الطائرة هبطت في مطار مايكيتيا بالقرب من كاراكاس، مع شحنة من المعدّات الطبّية والجراحيّة الموجّهة إلى ​المستشفيات​ العامّة الفنزويليّة".

ومن شأن هذه الإمدادات أن تسدّ جزئيًّا النّقص الحادّ في الأدوية والمعدّات الطبّية في فنزويلا، الّتي تشهد الأزمة الاقتصاديّة الأسوأ في تاريخها.

وكانت طائرة صينيّة أولى قد وصلت في 29 آذار الماضي وتحمل 65 طنًّا من المساعدات الإنسانيّة، فيما وصلت طائرة ثانية الإثنين الماضي مع 71 طنّاً. ومن المقرّر أن تصل طائرة رابعة في غضون أسبوعين.