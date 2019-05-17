محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- أ ش أ:
أكدت سفارة بريطانيا بالكويت عدم صدور أي تغيير في تعليمات السفر للمواطنين البريطانيين المقيمين في الكويت أو الزائرين لها من قبل وزارة الخارجية البريطانية.
وقالت السفارة - في بيان صحفي - إن الحكومة البريطانية تهتم بشكل كبير، وفي جميع الأوقات، بأمن وسلامة رعاياها، لافتة إلى متابعتها للتطورات في المنطقة عن كثب.
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد تداولت - في وقت سابق - أنباء تفيد بدعوة الحكومة البريطانية لرعاياها في الكويت ودول خليجية أخرى، إلى أخذ الحيطة والحذر جراء التطورات المتسارعة في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة البريطانية بالكويت: لا تغيير في تعليمات السفر للبريطانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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