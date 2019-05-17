السفارة البريطانية بالكويت: لا تغيير في تعليمات السفر للبريطانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- أ ش أ:

أكدت سفارة بريطانيا بالكويت عدم صدور أي تغيير في تعليمات السفر للمواطنين البريطانيين المقيمين في الكويت أو الزائرين لها من قبل وزارة الخارجية البريطانية.

وقالت السفارة - في بيان صحفي - إن الحكومة البريطانية تهتم بشكل كبير، وفي جميع الأوقات، بأمن وسلامة رعاياها، لافتة إلى متابعتها للتطورات في المنطقة عن كثب.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد تداولت - في وقت سابق - أنباء تفيد بدعوة الحكومة البريطانية لرعاياها في الكويت ودول خليجية أخرى، إلى أخذ الحيطة والحذر جراء التطورات المتسارعة في المنطقة.