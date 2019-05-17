​ مسؤول كويتي: الوضع الإقليمي يدعو للقلق

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - ( د ب أ ):
أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن الوضع الإقليمي الملتهب يدعو إلى القلق واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، مشيرا إلى أن تسارع وتيرة التصعيد تنبئ بتطورات سلبية من شأنها أن يكون لها تداعيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة عن الجارالله القول أن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية استعرض المشهد السياسي المتصل بالوضع الاقليمي في مجلس الأمة الخميس.
وأضاف أن وزراء الصحة والتجارة والصناعة والنفط والكهرباء والماء والإعلام استعرضوا كذلك استعدادات وزاراتهم لأي تطورات يسفر عنها ذلك التصعيد.
ودعا الجارالله إزاء هذه التطورات الى بذل كافة الجهود للنأي بالمنطقة عن تداعيات هذا "التصعيد الخطير".
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