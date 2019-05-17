​تحطم مقاتلة إف 16 في مستودع بولاية كاليفورنيا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كاليفورنيا - (د ب أ): ذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء الخميس إن طائرة مقاتلة من طراز "إف 16" تابعة للحرس الوطني تحطمت داخل مستودع غربي قاعدة مارتش الجوية جنوبي كاليفورنيا. وأفادت وسائل الإعلام بأن الطيار قفز قبل تحطم الطائرة ولم يصب بأذى. وأظهرت لقطات تلفزيونية فتحة كبيرة في سطح المستودع. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولين تأكيداتهم بعدم وجود إصابات على الأرض.

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