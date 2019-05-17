بوينج تعلن الانتهاء من تحديث برمجيات طائرات "737 ماكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

أعلنت شركة بوينج الخميس، أنها انتهت من تحديث برمجيات لطائراتها "737 ماكس" وأنها قامت بـ207 رحلات طيران تجريبية بالطائرات بعد إضافة التحديثات الجديدة.

وتأمل بوينج في أن يحظى هذا الإصلاح بموافقة إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، مما يسمح لهذا الطراز من طائرات بوينج بالعودة إلى الخدمة التجارية.

وتم إعلان وقف استخدام ذلك الطراز على مستوى العالم في آذار/مارس عقب حادثي تحطم لطائرتي "737 ماكس" في إندونيسيا وإثيوبيا، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا في الحادثين.

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وقالت بوينج إن عدد ساعات الطيران لإجمالي عدد الرحلات التجريبية البالغ 207 ، وصلت إلى 360 ساعة.

وتقدم الشركة الآن معلومات إضافية لمعالجة طلبات إدارة الطيران الاتحادية حول كيفية تفاعل الطيارين مع عناصر التحكم وعرضها في سيناريوهات الطيران المختلفة، إلى جانب غير ذلك من المعلومات.

وبمجرد معالجة الطلبات، ستعمل بوينج مع إدارة الطيران الاتحادية لجدولة رحلة اختبار للحصول على شهادة اعتماد وتقديم وثائق التصديق النهائية ، حسبما ذكرت الشركة في بيان صحفي.