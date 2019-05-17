تحطم مقاتلة إف 16 أميركية في مبنى تجاري بولاية كاليفورنيا

تحطمت طائرة أميركية مقاتلة من طراز F-16 في مبنى تجاري في قاعدة مارتش الجوية في قاعدة مارتش الجويةجنوبي ولاية كاليفورنيا الأميركية، مما أدى إلى نشوب حريق، بحسب وسائل إعلام أميركية محلية.

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