مسلمون في النمسا يعتزمون الطعن على قرار حظر الحجاب في المدارس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المستشار النمساوي زيباستيان كورتس يتحدث في فيينا يوم الرابع من مايو 2019

قالت منظمة تمثل المسلمين في النمسا يوم الخميس إنها ستطلب من المحكمة الدستورية إلغاء حظر الحجاب في المدارس الابتدائية بعد يوم من إقراره في البرلمان.

وقُدر عدد المسلمين في النمسا عام 2017 بنحو 700 ألف وهو ما يشكل تقريبا ثمانية بالمئة من عدد السكان وقتها وأغلبهم من أصل تركي قدموا للعمل في الستينيات والسبعينيات واستقروا فيها.

وأقر نواب من الحزبين الحاكمين، وهما حزب المحافظين الذي ينتمي له المستشار زيباستيان كورتس وحزب الحرية اليميني المتطرف، قانونا تضمن حظر الحجاب مساء يوم الأربعاء.

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وقالت المنظمة المعترف بها من الحكومة في بيان ”حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية لن يؤدي إلا إلى التفرقة والتمييز بحق الفتيات المسلمات... سنطرح هذا القانون التميزي على المحكمة الدستورية“.

وينتهج حزب الحرية سياسات مناهضة للإسلام بشكل علني. وقال كورتس إنه يريد منع ظهور ”مجتمعات موازية“ من المسلمين تتعارض مع قيم البلاد ذات الأغلبية الكاثوليكية.