شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة «إف-16» فوق مبنى بولاية كاليفورنيا الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لوس أنجليس)

ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة إف-16 مقاتلة سقطت فوق مبنى تجاري بقاعدة تابعة لسلاح الجو في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأبلغ نائب رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة تيموثي هوليداي صحيفة لوس أنجليس تايمز بأن الطيار تمكن من القفز قبل سقوط الطائرة في الساعة 3:45 مساء (بالتوقيت المحلي).

وأضاف للصحيفة أن الحريق «لم يكن كبيرا».

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي إصابات على الأرض.