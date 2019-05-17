شكرا لقرائتكم خبر عن الأطراف اليمنية تختتم اجتماعاتها حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الأمم المتحدة)اختتمت الأطراف اليمنية أمس (الخميس) اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمّان، حيث ركزت مناقشتها على تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة.
وقال مبعوث الأمين العام الخاص لليمن مارتن غريفيث في بيان صادر عن مكتبه: إن نقاشات صريحة وبناءه دارت بين الطرفين والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الاقتصادية لاتـفاق الحديدة.
وأكد البيان أن الاجتماعات التي بدأت الثلاثاء الماضي، شملت مناقشة إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، التي انسحبت منها ميليشا الحوثي الإرهابية من مواقعها، واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام بمحافظة الحديدة وفي جميع أنحاء البلاد.
وأفاد البيان بأن مكتب المبعوث الخاص سيستمر في التواصل مع الأطراف اليمنية لاستكمال هذه النقاشات للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق.
ونقل البيان امتنان المبعوث الأممي للحكومة الأردنية لدعمها لهذا الاجتماع المهم، فضلاً عن دعمها المستمر لجهود مكتبه.
وأوضح البيان أن الطرفين كانا قد اتفقا خلال مشاوراتهما في السويد آخر عام 2018، على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور في هذه المدينة والموانئ.
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