شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإيراني ضد قواتها في العراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) قالت شبكة سكاي نيوز أمس (الخميس) إن بريطانيا رفعت مستوى التهديد لقواتها ودبلوماسييها في العراق نظرا لمخاطر أمنية كبيرة من إيران. قالت شبكة سكاي نيوز أمس (الخميس) إن بريطانيا رفعت مستوى التهديد لقواتها ودبلوماسييها في العراق نظرا لمخاطر أمنية كبيرة من إيران. ورفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية التعليق على التقرير على الفور. وذكرت «سكاي نيوز» أن بريطانيا رفعت أيضا مستوى التأهب بين قواتها وموظفيها وأسرهم في السعودية والكويت وقطر.



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