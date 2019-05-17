شكرا لقرائتكم خبر عن بخاري يشارك بجنازة البطريرك صفير ويستذكر المفتي خالد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت)

شارك سفير المملكة في لبنان وليد البخاري بمراسم تشييع البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير، حيث قال من بكركي:«لا شك أن البطريرك صفير هو أب للسلام والعيش المشترك في لبنان ونشارك اليوم في الجنازة بتكليف من القيادة السعودية ».

كذلك زار السفير بخاري ضريح الشهيد المفتي حسن خالد في بيروت بمناسبة الذكرى الـ 30 لاستشهاده، بحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان وشخصيات دينية وفعاليات ومن المجتمع المدني وسعدالدين خالد نجل الشهيد حسن خالد.

وقال بخاري في المناسبة: «تطلّ اليوم ذكرى أليمة على كلّ لبنان والعالم العربي والإسلامي، حيث نستذكر معاً المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد، شهيد رسالة لبنان وعروبته.»

من جهته، قال المفتي دريان: «تحضر الذكرى الثلاثين لاستشهاد المفتي الشيخ حسن خالد هذا العام، فتوقظ في نفوسنا المثل والأخلاق والقيم التي كانت تحركه، ولعل المفتاح الأساس لفهم شخصيته، هو تعبير أو مصطلح: أخلاق المسؤولية. تحضر اليوم الذكرى الثلاثين لاستشهاده، وهي ذكرى عزيزة على قلوب المسلمين واللبنانيين والعرب، للموقع السامي الذي احتله المفتي الشهيد، في عمق المشهد الديني والسياسي، طوال سنوات النزاع الداخلي».