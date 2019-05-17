شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الفلسطيني المغدور بتركيا: جثمان أخي شاهد على التعذيب.. و«الطب» نفى الانتحار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أكد شقيق الفلسطيني المقتول في تركيا الدكتور زكريا مبارك، أن ما حدث لأخيه حدث جريمة وحشية، وأن جسد شقيقه شاهد على التعذيب الذي تعرض له في سجون أردوغان.
وقال خلال مقابلة مع «العين الإخبارية» اليوم (الخميس): « قناة الجزيرة القطرية روجت لانتحار زكي مبارك باعتبار أنه مات مشنوقاً، وذلك عكس ما ورد في التقرير الطبي».
وأضاف: «حضرت للقاهرة للحصول على معاينة طبية موثقة، وسنقاضي نظام أردوغان أمام 3 جهات دولية هي الأمم المتحدة في جنيف، ومحكمة الجنايات بفرنسا، وكذلك لاهاي».
وتحدى الدكتور زكريا مبارك نظام أردوغان أن يعرض أي اعتراف أو تسجيل صوتي يثبت جاسوسية زكي مبارك، مطالباً بالقصاص من قتلة أخيه، مشدداً على أن أسرته لن تُسامج أردوغان حتى لو اعتذر أمام العالم.
وتابع: «الإعلام التركي وقناة الجزيرة القطرية وراء مقتل شقيقي عبر تضخيم الاتهامات، وسأعرض صور جثمانه في المحافل الدولية».
وأشار مبارك إلى أن أردوغان لم يقدم شيئاً للشعب الفلسطيني وقضيته، بل هو عراب صفقة القرن.
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