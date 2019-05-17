شكرا لقرائتكم واشنطن تنهي اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر البيت الأبيض، في بيان الجمعة، أن الولايات المتحدة أنهت اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا بموجب برنامج سمح لبعض الصادرات التركية بدخول الأراضي الأميركية دون جمارك.

وقال البيت الأبيض إن القرار يسري اعتباراً من اليوم الجمعة 17 مايو.

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وكان الممثل التجاري الأميركي قال في أوائل مارس إنه لم يعد من حق تركيا المشاركة في برنامج "نظام التفضيلات المعمم" لأنها "متقدمة اقتصادياً بما يكفي".

وتركيا واحدة من 120 دولة تشارك في "نظام التفضيلات المعمم" وهو أقدم وأضخم برنامج أميركي للمعاملة التجارية التفضيلية.

ويستهدف البرنامج تشجيع التنمية الاقتصادية في البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء الرسوم على آلاف المنتجات.