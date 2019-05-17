تكريم باطمة وحبيركو وليلى عزيز ومديدي في “البزار”

يحظى مشاهير مغاربة، هم الفنانة المغربية، دنيا باطمة، ومصممة الأزياء ليلى عزيز، والفنانة صفاء حبيركو، والفنان الصاعد علي مديدي، بتكريم شرفي، بتظاهرة “البزار اكسبو” التي انطلقت أول أمس الثلاثاء، وتستمر إلى غاية 19 من ماي الحالي.
وشهد اليوم الأول من تظاهرة البزار، الاحتفاء بدنيا باطمة، التي صعدت مرة أخرى فوق العمارية، والفنان الصاعد خريج برنامج “الزمن الجميل” علي مديدي، ومصممة الأزياء زوجة الموسيقي العالمي ريدوان، ليلى عزيز، غيما خصص اليوم الثاني، لتكريم الفنانة صفاء حبيركو.
وتوفر تظاهرة “بزار اكسبو”، التي تنظم للسنة الثانية على التوالي، الفرصة للزوار للتعرف واقتناء آخر صيحات الموضة في الملابس والأزياء والمجوهرات .
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