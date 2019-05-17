معطيات جديدة في قضية قتل دركي دهسا في طنجة

حصل “اليوم24” على معطيات جديدة بخصوص حادثة دهس دركي طنجة أول أمس الثلاثاء، حيث تبين أن الشاب الذي تم توقيفه رفقة شقيقه أمس الأربعاء، كان من بين الركاب ولا علاقة له بالحادث.

وأفادت المعطيات ذاتها، أن عناصر الدرك أطلقت سراح شقيق نبيل، فيما احتفظت بنبيل الذي من المنتظر إحالته على أنظار النيابة العامة نهاية الأسبوع.

وأشارت المعطيات نفسها، أن الموقوفان لم يتمكنا من التبليغ عن الحادثة، بسبب الضغط الممارس عليهما من قبل السائق المتسبب في مقتل الدركي.

يشار إلى أن الدركي البالغ من العمر 28 عاما لقي حتفه متأثرا بجروحه، بعدما قامت سيارة مسرعة بدهسه بحاجز مراقبة للدرك الملكي، حيث توفي مباشرة بعد وصوله إلى مستشفى محمد الخامس.