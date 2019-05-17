بعد أسبوع من وفاة والدته.. والد المدرب غاموندي في ذمة الله

يعيش “ميكيل غاموندي”، مدرب حسنية أكادير حالة نفسية صعبة، بعد فقدان والديه في ظرف أسبوع فقط، في مشهد مؤثر، جعل كافة مكونات النادي تتضامن معه، وتقف إلى جانبه لمواساته، وتعزيته.

يذكر أن والدة المدرب الأرجنتيني “كاموندي” توفيت، الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من ذلك، أجل السفر إلى بلاده، ليشرف شخصيا على حضور المباراة الأخيرة، التي فاز بها فريق الحسنية على فريق المغرب التطواني، الاثنين الماضي، وهي المبادرة، التي استحسنتها جل مكونات الفريق، قبل أن يتلقى خبر وفاة والده، أيضا، أمس الأربعاء، ليسافر بذلك إلى بلاده الأرجنتين، وهو يعيش صدمة كبيرة.