نجم كرة القدم الفرنسي بوغبا يؤدي عمرة شهر رمضان-صور 

سافر نجم كرة القدم الفرنسي، بول بوغبا، مؤخرا، لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، مستغلا حلول شهر رمضان.

واستغل بوغبا انتهاء موسمه الكوري رفقة فريق مانشيستر يونايتد الانجليزي، ليطير إلى السعودية من أجل قضاء مناسك العمرة رفقة عدد من أصدقائه بينهم اللاعب الفرنسي كورت زوما، مدافع فريق ايفرتون الانجليزي.

وشارك بوغبا مع أصدقائه ومتابعه على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام ، صورا، وعلق “استمتع وكن شاكرا لأن هناك من هم أسوأ منك حالا. دائما قل الحمد لله”، كما كتب “مشاء الله” في تعليقه على صورته من مكان مرتفع تظهر منه الكعبة.

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يذكر أن بوغبا أصبح هدفا لقطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد، ويتوقع أن ينتقل إلى أحدهما الصيف الحالي بقيمة مالية ضخمة.