يوسفية برشيد يرد على اتهامات “التلاعب” في مباراة الكوكب ويتوعد بـ “القضاء” – بلاغ

خرج نادي يوسفية برشيد، عن صمته، بخصوص “الاتهامات” التي وجهت للاعبيه، والجدل الذي أثارته نتيجة مباراته الأخيرة بميدان الكوكب المراكشي، وانهزامه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة 28 من البطولة الاحترافية لكرة القدم، مستنكرا كل “هذه الاتهامات” ومتوعدا “باللجوء للقضاء”.

وأصدر النادي الأخضر، اليوم الخميس، بلاغا رسميا، يؤكد فيه عقده أمس الأربعاء، لاجتماع طارئ من أجل تناول هذا الموضوع، وقد تمخض عن الاجتماعي ” التنديد والشجب لكل هذه الاتهامات الكيدية، التي يعتبر بأن الهدف منها هو المساس بسمعة لاعبيه ونزاهتهم”.

كما عبر المكتب المسير للنادي، عن مساندته لجميع اللاعبين والأطر التقنية، ضد “هذه الحملات والاشاعات التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل لااجتماعي”، حاثا إياهم ببدل المزيد من المجهودات في الدورات القادمة من البطولة الاحترافية.

وأخيرا، هدد النادي الحريزي، كل من ينشر هذه الإشاعات بالمتابعة القضائية، وكل من يسب ويشتم اللاعبين وأعضاء المكتب المسير.

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وكانت المباراة الأخيرة التي جمعت بين الكوكب وبرشيد، قد أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم الحديث عن “تهاون من الفريق الضيف، خاصة في الهدفين الأول والثاني، من أجل تسهيل مهمة الفريق المراكشي في الفوز والحفاظ على آمال بقاءه في القسم الأول”.

من جانبه، قام نادي المغرب التطواني، المهدد هو الآخر بالنزول للقسم الثاني، بمراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مطالبا بفتح تحقيق حول المباراة.