فنانون مغاربة: المشاهد يتسرع في الحكم على الأعمال الرمضانية -فيديو

اعتبر عدد من الفنانين المغاربة، أن الجمهور يتسرع في الحكم على الأعمال الرمضانية، ويصفونها بـ”الحموضة”، رغم أنهم لم يشاهدوا منها إلى حلقة أو حلقتين.

وشدد الفنانون، ربيع القاطي، وفاتي جمالي، وماريا نديم، ونور، وربيع الصقلي، في حديثهم مع “اليوم24″، على وجوب ثريت المشاهد في الحكم على الأعمال الرمضانية، عكس ما يتم في الواقع، إذ يتم التقليل من قيمتها بعد بث حلقاتها الأولى.

وأبرز الفنانون، أنهم يتعبون في التصوير وظروفه الذي تفرض عليهم التنقل بين الأماكن المختلفة، والسهر، والنهوض باكرا، من أجل تقديم عمل للجمهور، وفي الأخير يتم تبخيسه والحكم عليه بتسرع.

هذا، وتنال الدراما في رمضان الخالي، الثناء من طرف الممتبعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ، عكس الأعمال الكوميدية التي لم ترق المتلقي.