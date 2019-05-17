توجيه الاتهام إلى إسرائيلي بصق على السفير البولندي في تل أبيب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي

وجّهت محكمة في تلّ أبيب الخميس إلى إسرائيلي بصق على السفير البولندي في إسرائيل ماريك ماغيروفسكي تهمة الاعتداء على السفير وتهديد سائقه، بحسب ما أعلنت الدولة العبرية.

والثلاثاء كان السفير جالساً في سيارته في تلّ أبيب، عندما اقترب منه إيريك ليديرمان (65 عاماً) و"بصق عليه"، بحسب المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد.

وأضاف روزنفيلد أنّ الشرطة قبضت على ليديرمان على مقربة من السفارة البولندية في تل أبيب.

والخميس وجّهت محكمة في تل أبيب إلى ليديرمان تهمة الاعتداء على السفير وتهديد سائقه، بحسب ما أوضحت الشرطة الإسرائيلية.

وفي وارسو، أعلنت وزارة الخارجية البولندية أنّها استدعت السفيرة الإسرائيلية في بولندا آنا آزاري على خلفية الحادث.

ووصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في تغريدة على تويتر الاعتداء على السفير بـ"العنصري".

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بالمقابل قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون "نعرب عن تعاطفنا الخالص مع السفير وعن صدمتنا للهجوم".

وجاء هذا الحادث غداة إلغاء بولندا زيارة كانت مقرّرة لمسؤولين إسرائيليين بسبب نيّتهم إثارة مسألة استعادة ممتلكات يهودية صودرت خلال المحرقة النازية، في ملف تعتبره بولندا مغلقاً.

وتجدّدت المخاوف من معاداة السامية في بولندا التي أقرّت العام الماضي قانوناً يمنع اتّهام البولنديين أو الدولة بالتواطؤ في جرائم الحرب النازية.

وأثارت الخطوة تنديداً في إسرائيل التي اعتبرت القانون مسعى لمنع الناجين من مناقشة جرائم ارتكبها بولنديون بحقّهم.

في شباط/فبراير أثار وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس غضب بولندا بقوله إن "البولنديين يرضعون معاداة السامية مع حليب أمهاتهم".