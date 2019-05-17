الان تتابع تحطم مقاتلة أمريكية إثر اصطدامها بمبان في كاليفورنيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 39 دقيقة - 2:55 ص, 17 مايو 2019 م التعليقات: 0 من نوع إف 16 الخليج 365-متابعات ذكرت وسائل إعلام محلية،اليوم، أن طائرة إف-16 مقاتلة سقطت فوق مبنى تجاري بقاعدة تابعة لسلاح الجو في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أدى إلى نشوب حريق.

وأبلغ نائب رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة تيموثي هوليداي صحيفة لوس أنجليس تايمز بأن الطيار تمكن من القفز قبل سقوط الطائرة في الساعة 3.45 مساء (بالتوقيت المحلي).

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