سقوط مقاتلة إف-16 فوق مبنى تجارى بولاية كاليفورنيا الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن طائرة إف-16 مقاتلة سقطت فوق مبنى تجارى بقاعدة تابعة لسلاح الجو فى جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أدى إلى نشوب حريق. وأبلغ نائب رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة تيموثى هوليداى صحيفة لوس أنجلوس تايمز، بأن الطيار تمكن من القفز قبل سقوط الطائرة فى الساعة 3.45 مساء (بالتوقيت المحلي). وأضاف للصحيفة أن الحريق "لم يكن كبيرا"، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أى إصابات على الأرض، ولم يتسن لرويترز التأكد من التقرير.

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