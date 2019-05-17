الحكومة الفنزويلية تعلق على اقتحام مقر سفارتها فى واشنطن

قالت الحكومة الفنزويلية، إن اقتحام مقر سفارتها فى العاصمة الأمريكية واشنطن يعد انتهاكا للقانون الدولي، وأكدت الحكومة الفنزويلية، الخميس، أنها سترد حسب ما يقضى به القانون الدولى وأمام المحاكم الدولية، بحسب "روسيا اليوم".

واقتحمت الشرطة الأمريكية، الخميس، السفارة الفنزويلية فى واشنطن، لاعتقال ناشطين مؤيدين لرئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، حاولوا منع السلطات من السيطرة على المبنى.

وأكدت الناشطة، مدية بنيامين، من منظمة "CODEPINK" الحقوقية والمشاركة فى حملة حماية المبنى، أن الشرطة ألقت القبض على 4 أشخاص بقوا فى سفارة فنزويلا كجزء من مجموعة حماية السفارة، فى انتهاك لاتفاقية فيينا.

وأقامت مجموعة من النشطاء الحقوقيين الأمريكيين داخل السفارة، منذ 24 أبريل، بدعوة من الدبلوماسيين الفنزويليين لمنع الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية من السيطرة على المبنى.

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وأُجبر الدبلوماسيون الفنزويليون على مغادرة السفارة، الواقعة فى منطقة جورج تاون الراقية بواشنطن، فى أواخر أبريل، بطلب من الخارجية الأمريكية التى أكدت لهم أن الولايات المتحدة لا تعترف بمادورو رئيسا لفنزويلا.

وعلى خلفية بدء "حملة حماية السفارة"، أوقفت السلطات الأمريكية إمداد المياه والكهرباء إلى المبنى، فيما "شكر" الرئيس الفنزويلى الناشطين الأمريكيين، معربا عن "إعجابه العميق" بحمايتهم المقر الدبلوماسي.

ويوم الأربعاء، ندّد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، بـ "انتهاك حرمة" السفارة الفنزويلية فى واشنطن، حيث أمرت الشرطة الأمريكية نشطاء مؤيدين له فى مبنى السفارة بإخلائه.

وأضاف أن نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، "مسؤول، فى نظر القانون الدولي، عن هذا الانتهاك الخطير، ليس فقط قانونيا بل أخلاقيا أيضا"، مؤكدا أنه "لا يمكن لأى قاض فى الولايات المتحدة أن يأمر بطردهم".