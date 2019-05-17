هذا ما قالته ألمانيا عن عمليات التدريب العسكري بالعراق

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، إن بلاده ستعلق عمليات التدريب العسكرى فى العراق، بسبب تصاعد التوتر فى المنطقة.

وأضاف أن لدى ألمانيا مؤشرات على هجمات محتملة بدعم من إيران، لكن ذلك لا يعنى أن برامج التدريب لا يمكن أن تستأنف خلال الأيام المقبلة.

وكان موقع مجلة فوكوس الإلكترونى، قد قال إن القرار اتخذ بالتنسيق مع الدول الشريكة التى تحارب تنظيم الدولة الإسلامية فى المنطقة.